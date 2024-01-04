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17 Ocak'ta süre doluyor! Seçmen listeleri bugün itibarıyla askıya çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, '31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimi için seçmen listeleri, bugün itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.' denildi. Öte yandan askı süresinin, 17 Ocak'ta sona ereceği bildirlildi.

4 Ocak 2024 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
17 Ocak'ta süre doluyor! Seçmen listeleri bugün itibarıyla askıya çıkarıldı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimi için seçmen listelerinin bugün itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıkarıldığını bildirdi.

Askı süresinin 17 Ocak'ta sona ereceği belirtilen açıklamada, "Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler; elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek. Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler ve muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek. Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz ederek başvuruda bulunabilecek. Seçmenlerin bilgilerini kontrol ederek güncelleme yapabileceği askı süresi, 17 Ocak'ta sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

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