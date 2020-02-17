17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur mu, Sefirin Kızı mı, Zalim İstanbul mu kim birinci?

17 Şubat 2020 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:32

17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul reyting sıralaması merak ediliyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox Tv'de Yasak Elma ve Tv8'de Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvenin sahibi belli olacak.

17 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

10 ŞUBAT 2020 REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 SEFIRIN KIZI STAR

2 CUKUR SHOW

3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 CUKUR (ÖZET) SHOW

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 SEFIRIN KIZI STAR

3 YASAK ELMA FOX

4 CUKUR SHOW

5 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

6 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

8 ZALIM ISTANBUL KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 CUKUR (OZET) SHOW