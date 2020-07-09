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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti

Aydın'da kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yunus Apaydın (17), yaşamını yitirdi. Apaydın'ın cesedi jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Dallıca- İsabeyli eski yolunda meydana geldi. Nazilli'den kırsal İsabeyli yönüne giden Yunus Apaydın'ın kullandığı 09 PK 331 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Apaydın, yaklaşık 10 metre fırlayıp, yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Apaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Apaydın'ın cesedi jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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