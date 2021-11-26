17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü direksiyon başına geçti: 1 ölü, 2 yaralı

DHA 26 Kasım 2021 Cuma 16:22 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:22

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Osmaniye Yolu'nda meydana geldi. Murat Ö., babasına ait 80 KD 881 plakalı hafif ticari araçla kent merkezine doğru giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çıkan araç, hayvan yemi satan iş yerine girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Bahattin Kuzu (72), eşi Kafiye Kuzu (67) ve Ziya Kesilmez aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez, kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Murat Ö., polis tarafından gözaltına alındı.