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Güncel

17 yaşındaki genç kızdan üç gündür haber alınamıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 gün önce markete gitmek için evden çıkan Beyza Karabulut (17) geri gelmedi. Polis Beyza'yı bulmak için çalışma başlatırken, ağabey Ferdi Karabulut kaçırıldığından şüphelendiklerini belirtip 'Beyza eve bağlı neşe dolu bir insan. 3 gündür arıyoruz ama bulamadık. Kardeşimi görenlerin yerini bilenlerin polise bilgi vermesini istiyoruz' dedi.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:37 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:37
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Silifke Celal Bayar Caddesi Zeytinli Camii civarındaki evinden 3 gün önce markete gitmek için çıkan Beyza Karabulut, geri gelmedi. Bunun üzerine meraklanıp, mahallede arama yapan Karabulut ailesi, bir sonuca ulaşamayınca polise haber verdi. Gelen polis ekiplerince Beyza'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda şu ana kadar bir ize rastlanılmadı.

Beyza'yı her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını, genç kızın evden çıkarken kimliği de dahil hiçbir eşyasını yanına almadığını belirten ağabeyi Ferdi Karabulut, kardeşinin kaçırıldığından şüphelendiklerini dile getirdi. Silifke’ye yeni taşındıklarını bu nedenle Beyza'nın hiçbir yeri bilmediğini ve koronavirüs nedeniyle de evden çıkmasının yasak olduğunu anlatan Karabulut şunları söyledi:

"Kardeşim açık lise öğrencisiydi. Makyaja ve resim yapmaya meraklıydı. Ne kimlik almış ne para yanına. Bu nedenle evi terk etmesi mümkün değil. Aile içinde ne tartışma yaşandı ne de başka bir sorun. Kardeşim eve bağlı neşe dolu bir insan. 3 gündür arıyoruz ama bulamadık. Yetkili mercilere haber verdik çocuk polisi arama çalışmalarını başlattı. Allah rızası için kardeşimi görenlerin yerini bilenlerin polise bilgi vermesini istiyoruz."

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