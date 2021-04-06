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  • 17 yaşındaki genç sokak ortasında saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı
Güncel

17 yaşındaki genç sokak ortasında saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Samsun'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A'nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı.

DHA06 Nisan 2021 Salı 17:38 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 17:38
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Olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.'nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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