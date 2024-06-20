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Güncel

17 yaşındaki kayıp kız Mersin'de 10 gün sonra bulundu

Mersin'de annesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 17 yaşındaki kız, 10 gün sonra bulundu.

IHA20 Haziran 2024 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
17 yaşındaki kayıp kız Mersin'de 10 gün sonra bulundu
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Edinilen bilgiye göre, açık lisede okuyan 17 yaşındaki Hilal Ece T., 10 Haziran Pazartesi günü eve geldikten sonra cep telefonundaki mesajlar nedeniyle annesi Emine T. ile tartıştı. Annesinin cep telefonunu alarak odasına gönderdiği çocuk, kimsenin haberi olmadan evden ayrıldı. Emine T. sabah uyandığında kızının evde olmadığını fark etti. Çevrede yaptığı aramalara rağmen kızını bulamayınca eşiyle polise kayıp başvurusunda bulunan anne Emine T., gazeteciler aracılığıyla da kızına 'evine dön' çağrısında bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri de 17 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 gün sonra kayıp olan Hilal Ece T.'nin bulunduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi. Kızın, gerçekleştirilecek soruşturmanın ardından ailesine teslim edileceği kaydedildi.

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