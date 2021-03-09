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  • 17 yaşındaki kız su şişesiyle sağlık çalışanını darp etti: Talihsiz kadın kanlar içerisinde kaldı
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17 yaşındaki kız su şişesiyle sağlık çalışanını darp etti: Talihsiz kadın kanlar içerisinde kaldı

Samsun'da Edanur Ç. (17), annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y'yi su şişesiyle başına vurup darp etti. Kaşı açılan Nurhan Y. tedaviye alınırken, Edanur Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

DHA09 Mart 2021 Salı 15:00 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 15:00
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Olay, saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Edanur Ç., Nurhan Y.'nin başına su şişeyle vurup, darbetti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SU ŞİŞESİYLE VURDU, YUMRUK ATTI'

Olaya tanık olan sağlık çalışanı Mahir Karaca, "Bir hasta gelmişti ve o sırada bir hastamızın kızı da buradaydı. Sekreter arkadaşımız da lavaboya gitmişti. Burada bulunan diğer arkadaşımız ise sekreterin geleceğini söyledi. Daha sonra kız, görevli arkadaşımıza hareket etti ve arkadaşımız da terbiyeli olmasını söyledi. Ardından tartışma devam etti, ben de buradaydım ve sessiz olmasını söyledim. Arkadaşımız, masadan kalktı ve kız, masada bulunan su şişesini arkadaşımızın kafasına vurdu. Daha sonra da darbetmeye başladı ve yumruk attı, ben de hemen müdahale ettim. Arkadaşımızın kaşı açılmıştı, hemen travma bölümüne gönderildi" dedi.

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