  • 17 yaşındaki suç makinesi dehşet saçtı! ''Yavaş git'' diyenlere kurşun yağdırdı
Güncel

İstanbul Esenler'de 17 yaşındaki D.G., otomobiliyle hız yaptığı için kendisini uyaran mahalle sakinlerine kurşun yağdırdı. Aracını bırakıp kaçtıktan sonra silahla olay yerine dönen saldırganın açtığı ateş sonucu, aynı yaştaki Y.A.Ö. ağır yaralandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli D.G. kayıplara karışırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
Tuna Mahallesi'nde 17 yaşındaki D.G. otomobille yoldan süratli geçtiği için çevredeki vatandaşlarca uyarılması üzerine aracı bırakıp kaçtı.

Daha sonra olay yerine silahla gelen D.G. kendisini uyaranlara doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri 17 yaşındaki Y.A.Ö'ye isabet etti.

D.G. olayın ardından kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Y.A.Ö'yü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise şüpheli D.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiğini belirledi.

Görüntülerde, Y.AÖ'nün silahla vurulup yere düştüğü, ardından saldırganın elinde silahla kaçtığı anlar yer alıyor.

Şüpheli D.G'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

  • esenler
  • silah
  • akran
  • silahla yaralama
  • trafik magandası
  • 17 yaş
  • çocuk suçlu

