17 yaşındaki suç makinesi dehşet saçtı! ''Yavaş git'' diyenlere kurşun yağdırdı

Tuna Mahallesi'nde 17 yaşındaki D.G. otomobille yoldan süratli geçtiği için çevredeki vatandaşlarca uyarılması üzerine aracı bırakıp kaçtı.

Daha sonra olay yerine silahla gelen D.G. kendisini uyaranlara doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri 17 yaşındaki Y.A.Ö'ye isabet etti.

D.G. olayın ardından kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Y.A.Ö'yü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise şüpheli D.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiğini belirledi.



Görüntülerde, Y.AÖ'nün silahla vurulup yere düştüğü, ardından saldırganın elinde silahla kaçtığı anlar yer alıyor.

Şüpheli D.G'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.