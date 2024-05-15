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17 yıl sonra İstanbul'da yakalandı! 57 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni gelişme

2007 yılında Isparta'da düşen uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci, Gaziantep'e gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firari durumda olan Çizmeci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

IHA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
17 yıl sonra İstanbul'da yakalandı! 57 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni gelişme
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2007 yılında Isparta'da düşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci'ye taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havaliman'da şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Polisler, İbrahim Özkan adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz eden şüphelinin fotoğrafından şüphelendi. Bunun üzerine parmak izi kontrolü yapan polisler, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin Yavuz Çizmeci olduğunu tespit etti.

17 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Isparta'da 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın sahibi olan havayolu şirketinin ortaklarından olan ve 17 yıldır firari olan Yavuz Çizmeci, Gaziantep'e gitmek için geldiği İstanbul Havalimanında polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çizmeci, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatılan Çizmeci, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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