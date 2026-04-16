16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • 17 yıllık eş cinayetinde karar! Polisi arayıp teslim olmuştu
Güncel

17 yıllık eş cinayetinde karar! Polisi arayıp teslim olmuştu

Konya'da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadına 15 yıl hapis cezası verildi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 13:30
17 yıllık eş cinayetinde karar! Polisi arayıp teslim olmuştu
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Şerife Çeliktaş, "Ben böyle olmasını istemezdim. Çocuğumu korumak zorundaydım. Maktulün sevdiklerime bir zarar vermesini istemedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanı sanık Çeliktaş'a "eşi karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 15 yıla düşürdü.

Şerife Çeliktaş (35), 23 Şubat 2025'te merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

