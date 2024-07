Diyarbakır'da yaşayan, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 26 diploması bulunan 36 yaşındaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dr. İslam Deviren, aynı zamanda 3 farklı üniversitede eğitimini sürdürüyor.

HAYAT BOYU ÖĞRENME VURGUSU

Dr. Deviren, 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra hayatını eğitime adadı. 17 yıllık üniversite eğitiminde Deviren, 4 ön lisans, 11 lisans, 10 yüksek lisans ve 1 doktora diploması almaya hak kazandı. Diyarbakır'da öğretmenlik mesleğini icra eden Dr. Deviren, öğrenme yolculuğunun sadece akademik başarı değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme tutkusunun yansıması olduğunu söyledi.

GUİNNESS'E ADAY

Elde ettiği 26 diplomayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağını ifade eden Deviren, "Kamuda 15 yıldır öğretmenim. 26 farklı bölümden mezun oldum. Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disipliner arası bir bakış açısı kazandırdı. Bu başarımla Guinness Rekorlar kitabına başvurmayı düşünüyorum. Buradaki gayem insanlara yaşam boyu öğrenmenin önemini ve herkesin eğitim potansiyelinin sınırsız olduğunu göstermektir. Umarım bu başarılarım başkalarına ilham verir. Şu an kendim doktora mezunu olduğumdan dolayı üniversite başvurularımı da yapmaktayım. 11 lisans, 10 yüksek lisans, 1 doktora ve 4 de ön lisans mezuniyetim var" dedi.

"TUTKU GEREKİYOR"

Psikoloji, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ziraat mühendisliği ve çocuk gelişimi gibi alanlarda mezuniyet belgelerinin bulunduğunu dile getiren Dr. Deviren, "Aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi de Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Doktoramı ise Siirt Üniversitesi'nde bitirdim. İlk mezuniyetim Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü oldu. Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladım. Aslında öğretmen olduğumuz için sürekli kendimizi güncel tutmamız gerekiyordu. Yani öğrenmeyi ben bu şekilde ifade ediyorum; akıntıya karşı yüzmek gibi görüyorum. İlerlemediğin vakit gerilersin. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğini icra eden bütün öğretmenlerin kendini güncel tutması için farklı alanlarda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Şu an 3 farklı bölüm daha okuduğunu kaydeden Deviren, "Öğrenme öyle bir şey ki, tutku gerekiyor. Bu tutkuyu aslında içinde yaşatabiliyorsan, ya da o heyecanı içinde yaşatabiliyorsan, her şeyin üstesinden gelebilirsin. Bu daha çok heyecanla ilgili bir durum. Dolayısıyla da eğitim sürecimi daha devam ettiriyorum. Şu an farklı üç bölüm daha okuyorum. Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapacağım. Şu an 16 diplomalı İtalyan bir vatandaş var. Onun rekorunu kırdığım için bu rekoru ülkemize getirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.