Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu tarafından raftan indirildi. Erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra cep telefonunun son sinyal verdiği baraj gölü civarında günlerce süren aramalarda izine rastlanmayan Doku'nun dosyası, 'intihar' olarak kayıtlara geçmişti.

CİHAZLA ÖLÇTÜLER

Ancak 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, Gülistan Doku soruşturması için özel bir ekip kurulması talimatını verdi. Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm MOBESE görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Jandarmaya ifade veren gizli tanık, Doku'nun öldürüldüğünü cesedin ise bulunmaması için toprağa gömülüp ardından birkaç kez yerinin değiştirildiğini anlattı. Yeraltı görüntüleme cihazıyla yapılan ölçümlerde, gizli tanığın bahsettiği bölgelerde mezar görüntüsünde 1.70 metre boylarında, 80 santimetre derinliğinde boşluk olduğu tespit edildi. Soruşturmada yeni delillerin toplanmasının ardından 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Zeinal Abakorov

Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakorov ve eski polislikten ihraç edilen üvey babası Engin Yücel ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruması Şükre'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku'nun kaybolduktan sonra telefonunda Instagram hesabına girilerek bazı verilerin silindiği, WhatsApp mesajlarının da silinerek iz kaybettirmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Şükrü E.

'UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" açıklaması yaptı.

ANNE: YERİNİ VALİ BİLİYORDU

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku 'adaletin yerini bulduğunu söyledi. Acılı anne kızının kemiklerinin yerini dönemin valisi Sonel'in bildiğini iddia etti.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, iddialara ilişkin, "Ben ailesine yardımcı oldum. İddialar iftira" dedi. Nüfus kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel'in, 2000 doğumlu olduğu, yani olay yaşandığında 20 yaşında olduğu öğrenildi.

Doku'nun ailesi dönemin valisi Sonel'in kızlarına ait SIM kartı kendilerinden 'incelenmek üzere' aldığını ancak bu kartın soruşturma dosyasında yer almadığını ortadan kaybolduğunu iddia etti.

