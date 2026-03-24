170 kişi terör propagandası ve izinsiz gösteri suçlamasıyla gözaltında

Nevruz Bayramı öncesi ve sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü propagandası ve izinsiz gösteri yapan 170 kişi gözaltına alındı

AA24 Mart 2026 Salı 11:02
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, baharın müjdecisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi Nevruz Bayramı'nın, Türkiye'nin dört bir yanında geniş katılımla kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte, 17-22 Mart 2026 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 9 ilde (Aydın, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa ve Van) gerçekleştirilen çalışmalarda; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ile terör örgütü propagandası suçları kapsamında 72 şahıs yakalanmıştır.

24 Mart 2026 tarihinde ise terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 6 ilde (İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Antalya ve Mardin) eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 98 kişi gözaltına alınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

  • terör propagandası
  • izinsiz gösteri
  • Nevruz Bayramı

ÖNERİLEN VİDEO

Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP'li başkan kavgada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
