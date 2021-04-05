170 milyon yıllık 7 fosil yakalandı

DHA 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:02 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:02

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polateli ilçesi yakınlarında şüphe üzerine M.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, deniz yıldızı ve deniz kabuğuna ait 7 fosil ile 2 doğal taş ele geçirdi. İlk incelemede Mezozoik döneme ait olduğu ve 170 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosiller el konularak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fosil ve doğal taşlar incelemeye, otomobil sürücüsü M.T. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.