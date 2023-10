1756 Filistinli çocuğun öldürülmesini görmezden gelen Batı medyası İsrail'in akıl almaz yalanına sarıldı

İşgalci İsrail hükümetine yakın İ24News televizyonu, 10 Ekim'de 15.19'da "40 İsrailli bebek Hamas tarafından kafaları kesilerek öldürüldü" yalanını servis etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı 16.10'da haberi resmi Twitter adresinden paylaştı. Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden, "Teröristlerin çocukların kafasını kestiği teyit edilmiş görüntüleri göreceğimi hiç düşünmemiştim" diyerek yalana resmi bir kimlik kazandırdı. Uluslararası medya, yalan haberin doğruluğunu sorgulamadan manşetlerine taşımaya başladı.

10 Ekim'de The Times, "Bebeklerin boğazları kesildi: Kfar Aza kibutz katliamı nasıl gelişti? Anshel Pfeffer, en sert İsrailli subayların bile Hamas'ın bıraktığı yıkımda gördüklerini anlamakta zorlandığını bildirdi" ifadelerinin yer aldığı haberi internet sitesinden yayımladı. Londra metrosunda ücretsiz dağıtılan ve her gün milyonların okuduğu Metro gazetesi, "40 bebek Hamas tarafından öldürüldü" manşetiyle çıktı.

The Telegraph, 10 Ekim günü öğleden sonra, "Hamas, Kfar Aza kibutz katliamında bebekleri ve çocukları katletti" başlığıyla yalan haberi internet sitesine koydu. Daily Mail, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent gibi gazeteler de yalanı manşetlerine taşıdı.

Aynı Batı medyası, 17 Ekim'de İsrail'in E -Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 471 sivilin hayatını kaybetmesine ve 7 Ekim'den bu yana 1756 çocuğun İsrail tarafından öldürülmesine haberlerinde hiç değinmedi.



12 Ekim'de "40 bebek öldürüldü" haberinin yalan olduğu ortaya çıkınca CNN muhabiri Sara Sidner özür diledi. İsrail Ordusu "Haberleri gördük ama elimizde teyit yok" açıklaması yaptı. FOX News'ün yalan haberdeki ısrarlı tutumu bir ABD'linin canlı yayında, "Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Hadi hemen o fotoğrafları göster bana" sözleriyle çizik yedi.

FİŞLEME, İŞTEN ATMA, LİNÇ...

ABD'li sosyal medya devi Meta, kendisini Filistinli olarak gösterenlerin biyografilerine terörist kelimesini ekledi. İngiliz The Guardian, 42 yıllık karikatüristini, çiziminde Netanyahu'yu kötü gösterdiği için kovdu. Air Canada pilotu, Filistin mitingine katıldığı için işten atıldı. Alman Mainz Kulübü, Filistin'e desteğini açıklayan futbolcuları Anwar el Ghazi'yi kadro dışı bıraktı. Dünyaca ünlü futbolcu Karin Benzema da Filistin'i destekleyince linç yedi, Fransız vatandaşlığından çıkarılması gündeme getirildi.