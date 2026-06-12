18 aylık fiziki takip sonuç verdi! 40 milyar liralık yasa dışı bahis ağına darbe

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları belirlenen iki ayrı bahis sitesi mercek altına alındı. Emniyet birimlerinin yaklaşık 18 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma" ve "Yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyet gösterdiği dönem içerisinde yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının değerlendirildiği öğrenildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Giresun merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 140 şüpheliden 111'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'sinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise cezaevinde olduğu belirlenirken, firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Ceyhan Belediye Başkan Vekili Avukat S.A.Y.'nin eşi S.Y., Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi S.Ç. ile İstanbul'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan A.Ü.'nün de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve çeşitli delillere el konuldu.

Soruşturmanın Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.