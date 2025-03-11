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18 düzensiz göçmen yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık içesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, beraberinde 4 çocuğun da bulunduğu 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

IHA11 Mart 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
18 düzensiz göçmen yakaladı
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gittiğini fark eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

KB-111 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan, beraberinde 4 çocuğun bulunduğu 14 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler haklarından yapılan soruşturmanın ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

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