18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen reyting sıralaması 18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox Tv'de Her Yerde Sen, Star Tv'de İyi Aile Çocuğu, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve Tv8'de ise tvde ilk kez olarak Müslüm ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımzıda totalde Türkiye Arnavutluk 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması birinci, Hercai ikinci sıradaki yerini aldı.