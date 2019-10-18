Tüm televizyon takipçileri 18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bu akşam Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox Tv'de Her Yerde Sen, Star Tv'de İyi Aile Çocuğu, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve Tv8'de ise tvde ilk kez olarak Müslüm yapımları ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımzıda totalde Türkiye Arnavutluk 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması birinci, Hercai ikinci sırada yerini aldı. 18 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Ekim reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

11 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC