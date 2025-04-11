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  • 18 ildeki ''change'' araç operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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18 ildeki ''change'' araç operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle 'change' yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA11 Nisan 2025 Cuma 23:42 - Güncelleme:
18 ildeki ''change'' araç operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen "Satır" operasyonunda gözaltına alınan 50 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 20'si ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 11'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile "change" yapılıp satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütmüştü.

Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemesinin ardından gözaltı kararı verilen 50 zanlı, Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

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