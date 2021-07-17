İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2021 Cumartesi / 7 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
Güncel

18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da, bir otomobilde sırt çantasının içerisine gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:06
ABONE OL

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, bir ev, iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin bir otomobile tepki vermesi üzerine aracın bagajı arandı.

Ekipler, bagajdaki sırt çantasının içerisine gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.