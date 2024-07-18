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18 saat süren görüşme! Sahipsiz hayvanlara yönelik ilk 3 madde kabul edildi

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerinde ilk 3 madde kabul edildi. Komisyonda, görüşmelere 22 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
18 saat süren görüşme! Sahipsiz hayvanlara yönelik ilk 3 madde kabul edildi
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AK Parti milletvekillerin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.

Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir." ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

18 SAAT SÜREN GÖRÜŞME

Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Resmi rakamlara göre yaklaşık 1 milyon 410 bin 858 kediye çip takılmış durumda. Biz kanun gerekçesinde zarar veren hayvanlarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Kediler zarar vermediği için şu anda gündemde değil." dedi.

Komisyonun dün saat 14.00'te başlayan toplantısının sabah saatlerine kadar sürmesi üzerine muhalefet milletvekilleri, sağlıklı çalışma koşullarının kalmadığını belirterek ara verilmesini istedi. Bazı milletvekilleri sıralara vurarak tepkilerini dile getirdi. 18 saat süren görüşmelerin sonunda Komisyon Başkanı Kirişci, 22 Temmuz 14.00'te yeniden toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

  • Sahipsiz hayvanlar
  • başıboş köpek
  • kanun teklifi

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