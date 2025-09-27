İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

18 terör örgütü mensubu teslim oldu

30 ilde son 6 aydır Jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında; -144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 08:41
18 terör örgütü mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 6 ayda 30 ilde devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini belirterek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 ilde son 6 aydır Jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini kaydederek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya çalışmalarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"174 adet el bombası, 119 adet uzun namlulu silah, 58 adet mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 34 adet telsiz, 5 adet jeneratör, 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

675 bin içişleri ailemizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız."

