İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2022 Cumartesi / 10 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 18 ülkeden 200 öğrenciye YTB-Baykar ortaklığında burs verildi
Güncel

18 ülkeden 200 öğrenciye YTB-Baykar ortaklığında burs verildi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Baykar ortaklığında, mühendislik dallarında Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı kapsamında, 18 ülkeden 200 öğrenciye burs verildi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 12:34 - Güncelleme:
18 ülkeden 200 öğrenciye YTB-Baykar ortaklığında burs verildi
ABONE OL

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı oluşturuldu.

Program çerçevesinde hedef ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik, 18 ülkeden mühendislik dallarında 200 lisans ve yüksek lisans öğrencisi burs aldı.

Burs programına ilişkin mutabakat metni, dün YTB Başkanı Abdullah Eren ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalanmıştı.

Burs programı ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi anlayışı, hedef ülkelerden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrencilere aşılanacak.

  • Baykar
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
  • burs

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.