18 yas altı araba ile çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağındaki maddeler neleri kapsıyor?

03 Haziran 2020 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirus tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 18 yaş altı için devam ettiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı olan 18 yaş altı gençler, '18 yas altı araba ile çıkabilir mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam eden 18 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. Peki 18 yaş altı gençlerin arabayla dışarı çıkması yasak mı? Sokağa çıkma yasağındaki maddeler neleri kapsıyor? İşte sokağa çıkma yasağı maddeleri ve istisnai durumlar.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile koronavirüs normalleşme süreci 1 Haziran'da başladı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı içinse sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak, uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda alınan karar sonrasında 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkmalarını bir süre daha yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18 yaş altı için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİNDE İSTİSNALAR

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

18 YAŞ ALTI ARABA İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

18 yaş altı vatandaşların araba kullanması söz konusu olmadığı için araç kullanmaları durumunda cezai işlem uygulanır. Bir başkası ile de arabayla dışarı çıkmaları yasaktır. Ancak seyahat izni alınması durumunda 18 yaş altı arabayla dışarı çıkabilir ve yolculuk yapabilir.

Diğer yandan, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için;

31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için;

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI MARKETE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelgede yer alan ifadeye göre 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlar haftasonu kendileri için belirlenen saatler dışında sokağa çıkamayacaklar. Bu aralığın dışında kalanlar ise yürüme mesafesindeki ekmek, su, market manav gibi temel ihtiyaçların temin edildiği noktalara araçsız şekilde gitmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

18 yaş altı sokağa çıkma saati öğleden sonra saat 2'de başlayıp, akşam saat 8'e kadar devam edecek. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler Çarşamba ve Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.