24 Haziran 2020 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:51

Uzmanların, corona virüsünün yayılmasında etkili olduğunu düşündüğü 18 yaş altı gençler ve çocuklar, izin günleri dışında yaklaşık iki aydır sokağa çıkamamıştı. 65 yaş üstünde olduğu gibi 18 yaş altındaki gençler de haftanın belirli gün ve saatlerinde sokağa çıkabiliyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 18 yaş altı sokağa çıkma izni her gün için geçerli oldu. Yani 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda sona erdi.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı, son kabine toplantısının ardından yeniden güncellendi. Karara göre 18 yaş altı ile ilgili yasak, ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığını bilmeyen vatandaşlar internette '18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorularını aratıyor.

Türkiye, corona virüs ile mücadelede yeni normale ilişkin yeni adımlar attı.

1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları ile birlikte 20 yaş altına uygulanan kısıtlama 18 olarak güncellenmişti.

Son kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili 18 yaş ve altı çocukların ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığı duyurdu.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla ebeveynleri ile dışarı çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, buradaki açıklamasında; "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.

MİLLİ PARKLAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.