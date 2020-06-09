09 Haziran 2020 Salı 15:17 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:17

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İlk olarak 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmış, son karar ile birlikte ise yaş sınırı 18’e indirilmişti. Peki 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Son dönemde koronavirüs normalleşme sürecinde uygulanmakta olan tedbir, önlem ve kısıtlamaları üzerinde yeni düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken en çok da hafta sonu yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Gündemde koronavirüs önlemleri ve normalleşme süreci de var. Uzun süredir sokağa çıkma yasağı olan 18 yaş altı gençler ve çocuklar için yeni bir kararın açıklanması bekleniyor. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? 18 yaş altı yasağı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda virüsle mücadele başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Kabine toplantısı sırasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Sağlık, İçişleri ve Ticaret bakanları sunum yapacak.

Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile 18 yaş altı 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlamalara ilişkin de karar çıkması bekleniyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacağı bu toplantı sonrası belli olacak.

Olası yeni tedbir ve normalleşme kararlarına ilişkin toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.

18 YAŞ ALTI İZİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gençler ve çocuklar için devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.