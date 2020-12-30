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Güncel

18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü

Konya'da Songül Satıcı (56) yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Hurşit S.'nin (18) kullandığı minibüsün çarpması sonucu öldü.

DHA30 Aralık 2020 Çarşamba 15:12 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
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Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Hurşit S.'nin kullandığı 42 KG 566 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Satıcı'ya çarptı. Yaralanan Satıcı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan ehliyetsiz sürücü Hurşet S. ise, Büsan Sanayi Sitesi 1064 Sokak’ta, kazanın ardından durumu fark edip kendisini takip eden bir vatandaşın ihbarı sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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