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18 yaşındaki genç Apple'ın açığını buldu! ABD'den aldığı cevap hayal kırıklığına uğrattı

BURSA'da, teknoloji devi Apple'ın açığını bulan Yusuf İslam Unan'a (18), yetkililer tarafından sadece teşekkür edildi. Benzer şekilde yakın arkadaşlarının açık bulup Apple'dan ciddi ödül teklifleri aldığını belirten Unan, 'Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi' dedi.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 10:11 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 10:33
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Bursa'da yaşayan Unan, pandemi süreci boyunca evde olduğu için zamanının çoğunu telefonla uğraşarak geçirdi. 'Apple' marka telefonunda bulunan 'Siri' isimli programla konuşmaya başlayan Unan, programdan telefonun dilinin İngilizceye çevrilmesini istedi. Aynı anda telefonun çalmasıyla birlikte telefonun kapanıp yeniden açıldığını belirten Unan, telefon açıldığında ise tüm programların farklı bir dille çalıştığını fark etti. Durumu Apple'a bildiren Unan'a, yetkililer tarafından teşekkür mesajı gönderildi.

'KÜÇÜK DE OLSA BİR ÖDÜL VERİLEBİLİRDİ'

Apple'ın başka açıklarını bulan arkadaşlarına ödül verildiğini, kendisine ise sadece teşekkür mesajı atıldığını söyleyen Unan, "Karantina döneminde sıkıldım. Telefonla uğraşmaya başladım. Telefondaki 'Siri' uygulamasını çalıştırıp onunla konuşmaya başladım. 15-20 dakika boyunca konuştum. Programla konuşurken telefonun dilini İngilizce yapmasını istedim. O sırada bana babamdan çağrı geldi. Çağrıda babamla 10-15 saniye konuştum ve telefon kapandı. Telefon yeniden başlatma moduna geçti. Açıldıktan sonra her program farklı bir dilde çalışmaya başladı. Bütün uygulamalardaki bütün diller birbirine karıştı. Açığını fark edince yetkililere bildirdim. Teşekkür ettiler ve açığı düzelttiler. Çevremde başka açıklar bulan arkadaşlarım var. Onlara büyük ödüller teklif edildi. Bana sadece teşekkür edildi. Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" dedi.

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