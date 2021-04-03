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Güncel

18 yaşındaki genç, sokak ortasında hayatını kaybetti

Tekirdağ'da Arif Topaloğlu (18), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 17:55 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:55
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Olay, sabaha karşı Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'nci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Topaloğlu, sokakta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arif Topaloğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI MAHALLEDE 3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ CİNAYET

Aynı mahallede 3 gün önce de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayı izlemek için evden çıkan Uğur Ayıklar, başına isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybetmişti.

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