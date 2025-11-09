İSTANBUL 22°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
  • 18 yaşındaki genci acımadan öldürmüşlerdi... Katiller tutuklandı
Güncel

18 yaşındaki genci acımadan öldürmüşlerdi... Katiller tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

9 Kasım 2025 Pazar 01:42
18 yaşındaki genci acımadan öldürmüşlerdi... Katiller tutuklandı
Polis ekipleri, Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk'un (18) silahla öldürülmesinin ardından başlattığı çalışmalarda olayla ilgili Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18), M.A.Y. (17) ve S.S'yi (17) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Y.Y, B.G. ve M.A.Y. çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk ve bir grup arasında kavga çıkmış, olayda silahla vurulan Tuluk kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

