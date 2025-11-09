18 yaşındaki genci acımadan öldürmüşlerdi... Katiller tutuklandı

Polis ekipleri, Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk'un (18) silahla öldürülmesinin ardından başlattığı çalışmalarda olayla ilgili Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18), M.A.Y. (17) ve S.S'yi (17) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Y.Y, B.G. ve M.A.Y. çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk ve bir grup arasında kavga çıkmış, olayda silahla vurulan Tuluk kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.