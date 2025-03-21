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18 yıl sonra bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yaktı

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Nevruz ateşini yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladı. Erdoğan, son olarak 2007'de Ankara'da katıldığı Nevruz Programı'ndan 18 yıl sonra ilk kez Nevruz ateşini yaktı.

AA21 Mart 2025 Cuma 15:18 - Güncelleme:
18 yıl sonra bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yaktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"na katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEVRUZ ATEŞİNİ YAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2007'de Ankara'da katıldığı Nevruz Programı'ndan 18 yıl sonra ilk kez Nevruz ateşini yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca organize edilen programa katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada kendisini karşılayan protokol üyeleriyle selamlaşarak sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu. Erdoğan, Türki cumhuriyetlerden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle nevruz ateşini yaktı. İlk olarak Zorlu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de nevruz ateşinin üzerinden atlayarak geçti.

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