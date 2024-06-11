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18 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

11 Haziran 2024 Salı 07:30 - Güncelleme:
18 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret
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31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ikinci kez bir araya geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CHP'YE 18 YIL SONRA İLK ZİYARET

İlk görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde yapılırken bu seferki görüşmenin adresi CHP Genel Merkezi olacak. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

CHP'YE İADEYİ ZİYARET

Siyaset dünyası bugün gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in kritik görüşmesine kilitlenmiş durumda.

SİVİL ANAYASA MASADA

İki liderin ajandasında başta yeni anayasa var. Yeni yasama döneminde başlaması beklenen sivil anayasa çalışmaları için iki lider görüş alışverişinde bulunacak. Ekonomi, dış politika, terör ile mücadele başta olmak üzere başıboş sokak köpekleri, gezi tutuklularının durumu gibi başlıklarında ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında yurt dışına çıkacak.

12 KAT MAKAMDA GERÇEKLEŞECEK

Görüşme Özgür Özel'in CHP Genel Merkez 12. kattaki makamında yapılacak. Oturma düzeni ise Cumhurbaşkanı geldiği için ona uygun yapılacak. Türk bayrağında Cumhurbaşkanlığı forsu olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL İKİNCİ KEZ GÖRÜŞECEK

Özgür özel, 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi ziyaret etmiş, iki isim bir saat 45 dakika görüşmüştü.

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