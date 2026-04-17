  1866 URL adresine erişim engeli! Tehdit ve eylem çağrısı yapan provokatörler gözaltında
1866 URL adresine erişim engeli! Tehdit ve eylem çağrısı yapan provokatörler gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarıyla ilgili halkı yanıltıcı, tehdit ve eylem çağrısı içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen bin 886 internet sitesinin erişme kapatıldığını ve 411 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

17 Nisan 2026 Cuma 15:07
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında bin 866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

