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  • 19 bin polise yeni görev yeri! Emniyette atama işlemi bugün açıklanacak
Güncel

19 bin polise yeni görev yeri! Emniyette atama işlemi bugün açıklanacak

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacağını bildirdi.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
19 bin polise yeni görev yeri! Emniyette atama işlemi bugün açıklanacak
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Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

  • Emniyet Genel Müdürü
  • Personel yer değiştirme
  • Ali Fidan

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