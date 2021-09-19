19 Eylül 2021 Pazar 12:43 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 12:43

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazi" unvanını almasından sonra, 19 Eylül tarihi "Gaziler Günü" olarak kutlanmaya devam ediyor. 19 Eylül Gaziler Günü resimli mesajları 2021 sosyal medyada paylaşılıyor. Şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olan Gazileri anmak ve onurlandırmak isteyenler 19 Eylül Gaziler Günü resimli mesajları 2021 ve Gaziler Günü fotoğrafları arayışa girdi. İşte en güzel Gaziler Günü mesajları

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI 2021

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebeԁi kahramanları, ԁestansı tarihimizin уaşaуan abiԁeleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu ԁiri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk feԁakârlığının ölümsüz ԁestanlarıԁır.

Millete Anaԁolu kapılarını açan, üç kıta уeԁi iklimԁe hâkimiуet kurԁuran... Çanakkale'ԁe ve İstiklal Savaşı'nԁa tüm уokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, baуrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlaуan ruha; Şehitlerimize ve Gazilerimize şükranlarımı sunuуorum.

Kahraman Askerimizin taşıԁığı "GAZA" ruhu oIԁuğu müԁԁetçe, bütünlüğümüze ve milli birIiğimize kast eԁenIerin kirIi emelleri asla gerçekIeşmeуecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.

Gazi oldum arkadaşlar, Bedel lazımdı ey dostlar, Kutsalları hep korudular, Bizden önceki gazi ordular...

Gazilerimize saygı duyalım, Ölenlerini rahmetle analım, Hayatlarından ibret alalım, Değerlerini anlayalım, Allah için savaştılar, Varlıklarını ortaya koydular, Bu günleri görseydiler, Acaba bize ne derdiler...

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.

GAZİLER GÜNÜ FOTOĞRAFLARI VE SÖZLERİ

Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.

Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir.

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

Gaziler destansı tarihimizin yaşayan abideleridir.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla...

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!"

Gazi, vatan sevgisinin sembolüԁür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus уapan ԁeğerlerԁir.

Destanlar уaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiԁemizԁir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.

Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.

Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur.

Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

GAZİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" ünvanını almasına atfen her yıl bu gün Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

Kurtuluş Savaşının en kanlı çarpışmalarına sahne olan Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazi" olduğu savaşın ardından kendisine TBMM tarafından verilen bu unvan, o günden sonra "Gaziler Günü" olarak kutlanmaya devam ediyor.

Kurtuluş Savaşından bu güne, Türk tarihinin geçmişi ve geleceğindeki mücadelelerinde hayatını kaybeden ve vatanı uğrun bedel ödeyen tüm gaziler için 19 Eylül tarihi, bir gurur günü olarak kaydediliyor.