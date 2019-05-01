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19 günde 19 Mayıs kutlaması

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen “19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği kapsamında 15 kişilik dragon bot sporcusu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan aldıkları Türk bayrağıyla Samsun’a doğru yola çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlik kapsamında Samsunlu 15 dragon bot sporcusu için Karaköy Meydanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. 

Yerlikaya, 100 yıl önce Bandırma Vapuru’nun Galata Rıhtımı’ndan demir aldığını hatırlatarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı onuruna Cumhurbaşkanlığı himayelerinde özel bir etkinlik düzenlendiğini bildirdi. Milletlerin tarihinde kaderlerini tayin eden önemli günlerin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisinin de 19 Mayıs olduğunu söyledi. Yerlikaya’ya Bandırma Vapuru’nun maketi hediye edildi.  Yerlikaya’nın öperek teslim ettiği bayrağı alan ekip Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden 19 gün boyunca kürek çekerek geçecek ve 19 Mayıs’ta Samsun’a varıp bayrağı Samsun valisine teslim edecek. 

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

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