İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyulduğunu duyurdu.

19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen