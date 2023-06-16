19 ilçe il oluyor! Adaylar belli oldu

Türkiye'nin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe için çalışma başlatıldı. Bahçeli'nin önerisiyle başlatılan çalışmada; aralarında Polatlı, Cizre, Ünye, Siverek, Yüksekova'nın da bulunduğu, nüfusu 100 binin üzerinde çok sayıda ilçe, il olacak.

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı hedefiyle hızlı bir başlangıç yapıyor. Seçimlerden büyük başarıyla çıkan Cumhur İttifakı, refahı artırmak için yeni adımlar atmaya başladı. 28. Dönemin ilk grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yılına Türkiye'nin 100 ille girmesinin yakışık alacağını söyledi. Bahçeli'nin, "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri AK Parti'de karşılık buldu. Daha önce de gündeme getirilen konu hakkında, MHP ve AK Parti'de bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

NİHAİ KARAR ZİRVEDE

Nüfusu en az 100 bin ve bağlı bulundukları vilayetlere en az 30 kilometre mesafede bulunan çok sayıda ilçeye mercek tutuldu. İlçelerin ekonomik yapısı, şehirleşme durumu, ulaşım alt yapısı gibi çok çeşitli alanlarda yapılacak incelemeler sonrasında il olacak 19 ilçe belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde konu gündeme gelir ve karar alınırsa AK Parti ve MHP kurmaylarının yaptığı çalışmalar hızlandırılarak konu TBMM gündemine taşınacak.

İL SAYISI 1999'DA 81 OLDU

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti. Böylece 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 10 yılda toplam 14 ilçe il oldu. Yerel seçimlerden sonra 81 olan il sayısı 100'e, 922 olan ilçe sayısı 1000'e çıkarılacak.