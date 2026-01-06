İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

19 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

6 Ocak 2026 Salı 13:53
19 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yapılan adli/projeli çalışma kapsamında Samsun merkezli 8 Ekim 2025 tarihli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.

ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ OPERASYONU: 40 GÖZALTI

Yapılan inceleme neticesinde, belirtilen suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Samsun merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında 40 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

