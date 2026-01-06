19 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yapılan adli/projeli çalışma kapsamında Samsun merkezli 8 Ekim 2025 tarihli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.

Yapılan inceleme neticesinde, belirtilen suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Samsun merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında 40 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.