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19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Eylül 2020 Salı 10:20 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 10:41
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce gözaltına alınan "mahrem abilerin" ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt evlerinde kalan ve mahrem imamlarla irtibatlı olan 66 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonda 27'si avukat, 1'i teğmen olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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