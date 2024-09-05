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34 şüpheli yakalandı! 19 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç'

19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen ‘KISKAÇ-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 07:52 - Güncelleme:
34 şüpheli yakalandı! 19 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-26" operasyonları sonucu 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon olmak üzere 19 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-26" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 34 şüpheli yakalanırken şüphelilerin örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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