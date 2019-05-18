19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri! En güzel 2 kıtalık, 4 kıtalık 19 Mayıs 2019 şiirleri haberimizde!
19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geldi. Türkiye ve KKTC’de bu tarihi gün için büyük bir coşku yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde okunacak 19 Mayıs şiirleri ile Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkış yaptığı günün anlam ve önemli hatırlanılacak. Bu nedenle binlerce vatandaş 19 Mayıs şiirlerini araştırmaya başladı. Bu nedenle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili en güzel 2 kıtalık, 4 kıtalık şiirleri haberimizde sizin için hazırlandı.
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tüm sokakların, caddelerin Türk baraklarıyla dalgalanacağı Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olan bu tarihi günde 19 Mayıs şiirleri okunacak. 19 Mayıs şiirleri ile Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkış yaptığı günün anlam ve önemli hatırlanılacak. Bu nedenle binlerce vatandaş 19 Mayıs şiirlerini araştırmaya başladı. Bu nedenle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili en güzel 2 kıtalık, 4 kıtalık şiirleri haberimizde sizin için hazırlandı.
EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ
HER ZAMAN İÇİMİZDE
19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.
Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'yı unutmayız.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri...
Fahrünnisa ELMALI
19 MAYIS GÜNÜNÜ
Atatürk güneş gibi,
Her daim içimizde,
19 Mayıs gününü,
Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk’ün güvendiği,
İşte o gençlik biziz,
19 Mayıs gününü
Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri,
Geri nedir bilmeyiz,
19 Mayıs gününü,
Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik,
Çağdaşlığı hedefledik,
19 Mayıs gününü,
Doğum günümüz bildik.
MUSTAFA KEMAL VARDI
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun’a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı
M.Necati ÖNGAY
MUSTAFA KEMAL
Atatürk bir güneş gibi,
Doğmuş 19 Mayıs’ta,
Davul, zurna bir düğün,
Başlamış bütün yurtta.
Bir kurtuluş ateşi,
Yakılırken Samsun’da,
Vazgeçilmezdi artık,
Ölüm de olsa sonunda!
Yeşeren tüm umutlar,
Sonunda bahar oldu,
Bütün işgalci düşmanlar,
Vatanımızdan kovuldu.
Unutur mu? bu millet!
Önderi Mustafa Kemal’i.
Sonsuza kadar bakidir,
Ona olan sevgisi.
BİRKAN SOYLU
RENKLERDE 19 MAYIS
Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'ta Mustafa Kemal...
Yeşil 19 Mayıs yeşil
Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi
Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasım'da bayraklar yarı.
Ak 19 Mayıs ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe,
Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT
19 MAYIS TÜRKÜSÜ
On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.
Ata'yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Coşkun türkümüz.
Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele,
Bilime diyor.
Samsun'a O'nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
Çocuğum övün!
Halim YAĞCIOĞLU
BU GELEN BANDIRMA VAPURU
Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Bandırma vapuru.
Mustafa Kemâl'in bakışı
Göklerden duru.
Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl
Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
Mustafa Kemâl'in elbisesi
Rütbesiz, nişansız...
Ve avuçlarında
Kaderi yazılmış Türkiye'nin.
Karadeniz sereserpe uzanmış önünde
Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
Mustafa Kemâl geliyor.
Vapur yaklaşır, yaklaşır;
Secde eder dağlar taşlar.
Selam verir Gazi Anadolu'm;
Bandırma vapurunun içinde.
Güneşten süt emmiş
Bir sarışın kahraman var.
Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun'a ayak bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
Dalgalandı vatan.
Özker YAŞIN
O GELİYOR
Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.
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