21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri! En güzel 2 kıtalık, 4 kıtalık 19 Mayıs 2019 şiirleri haberimizde!

19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geldi. Türkiye ve KKTC’de bu tarihi gün için büyük bir coşku yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde okunacak 19 Mayıs şiirleri ile Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkış yaptığı günün anlam ve önemli hatırlanılacak. Bu nedenle binlerce vatandaş 19 Mayıs şiirlerini araştırmaya başladı. Bu nedenle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili en güzel 2 kıtalık, 4 kıtalık şiirleri haberimizde sizin için hazırlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tüm sokakların, caddelerin Türk baraklarıyla dalgalanacağı Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olan bu tarihi günde 19 Mayıs şiirleri okunacak. 19 Mayıs şiirleri ile Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkış yaptığı günün anlam ve önemli hatırlanılacak. Bu nedenle binlerce vatandaş 19 Mayıs şiirlerini araştırmaya başladı. Bu nedenle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili en güzel 2 kıtalık, 4 kıtalık şiirleri haberimizde sizin için hazırlandı.

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

 

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

 

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

 

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

 

Fahrünnisa ELMALI

 

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

 

Atatürk’ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

 

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

 

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

MUSTAFA KEMAL VARDI

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

 

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun’a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

 

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı

 

M.Necati ÖNGAY

 

MUSTAFA KEMAL

Atatürk bir güneş gibi,

Doğmuş 19 Mayıs’ta,

Davul, zurna bir düğün,

Başlamış bütün yurtta.

 

Bir kurtuluş ateşi,

Yakılırken Samsun’da,

Vazgeçilmezdi artık,

Ölüm de olsa sonunda!

 

Yeşeren tüm umutlar,

Sonunda bahar oldu,

Bütün işgalci düşmanlar,

Vatanımızdan kovuldu.

 

Unutur mu? bu millet!

Önderi Mustafa Kemal’i.

Sonsuza kadar bakidir,

Ona olan sevgisi.

 

BİRKAN SOYLU

 

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

 

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

 

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

 

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

 

Uğur YİYİT

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

 

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

 

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

 

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

 

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

 

Halim YAĞCIOĞLU

 

BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemâl'in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl'in elbisesi

Rütbesiz, nişansız...

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

Karadeniz sereserpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemâl geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu'm;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun'a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.

 

Özker YAŞIN

 

O GELİYOR

Yıl 1919

Mayıs'ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren

Al yüzlü Oğan güneş.

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?

Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü Oğan güneş.

Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İBB'den ramazana özel site

İBB'den ramazana özel site

Askıya almışlardı! 3 ülkeden Peşmerge kararı

Askıya almışlardı! 3 ülkeden Peşmerge kararı

TBMM'deki saldırı girişimiyle ilgili önemli gelişme

TBMM'deki saldırı girişimiyle ilgili önemli gelişme

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Karadeniz'de PKK'lı 'Kawa' yakalandı, JÖH'ler 'Aras'ın peşinde

Karadeniz'de PKK'lı 'Kawa' yakalandı, JÖH'ler 'Aras'ın peşinde

Ortak para birimine geçmeye hazırlanıyorlar

Ortak para birimine geçmeye hazırlanıyorlar

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı
 

POPÜLER HABERLER

Genç kızın başına yürürken tuğla düştü! O anlar kamerada...

Genç kızın başına yürürken tuğla düştü! O anlar kamerada...

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA