Mayıs ayına girmiş olmakla birlikte gözler 19 Mayıs'a çevrildi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların tatil olup olmayacağı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Buna göre 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2022 tatil mi, okul var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2022 resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak. Resmi kurumlar bu tarihte kapalı olacak.

19 MAYIS 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 19 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda (perşembe günü) okullar tatil olacak fakat 20 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz - 12 Temmuz Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.