19 Mayıs'ta resmi kurumların açık olup olmadığı, hastane ve bankalarda mesailerin devam edip etmediğini merak ediliyor. Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta resmi kurumlar açık mı? Vankalar, hastaneler ve noterler kapalı mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller takviminde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak.

19 MAYIS'TA RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle Resmi ve özel kurumlarda mesai olmayacak. Çalışan özel kurumlar da çalışanlarına mesai ödeyecek.

19 Mayıs'ta Noterler, bankalar, kargolar, PTT ve devlet daireleri kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte ressmi kurumlar yeniden hizmet vermeye devam edecek.