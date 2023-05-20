19 Mayıs töreninde CHP yöneticisinden gazetecilere çirkin hareket

14 Mayıs seçimlerinde istediği sonuçları alamayınca Tekirdağ'daki depremzede vatandaşları kaldıkları otellerden kapı dışarı etmeye çalışan CHP her geçen gün çirkinleşiyor.

CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın rezilliğini haber yapan gazetecilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde hakaretlerde bulundu. İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ'daki yerel gazetecilere; "Çek çek bunu da çek. Yakalayabilirsen tabii. Göstereceğim ben sana sıkıntı yapma" dedi ve eliyle iki kez "Nah" hareketi çekti.



TEHDİTLER SAVURDU

CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelerin haberini yapan gazeteciye çirkin harekette bulunması bir başka gazetecinin canlı yayın yaptığı videoya takıldı. Ayrıca videoda tehdit edercesine konuşan İl Başkanı Volkan Nallar'a yanındaki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın eliyle işaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyor.