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  • 1,9 milyar lira hibe sağlanacak! 211 proje belirlendi
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1,9 milyar lira hibe sağlanacak! 211 proje belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı' kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını belirterek, uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe sağlanacağını bildirdi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
1,9 milyar lira hibe sağlanacak! 211 proje belirlendi
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

İlk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını kaydeden Yumaklı, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar'ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, farklı illerdeki 211 girişimcinin daha hayallerini gerçekleştirip, yaklaşık 4 milyar lira tutarında yatırımın ülkeye kazandırılacağını belirterek, "Bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

  • IPARD III Programı
  • Tarım ve Orman Bakanı
  • 19 Milyar Hibe

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