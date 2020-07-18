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19 yaşındaki genç elinde oynadığı pompalı tüfek ateş alınca, kendini vurdu

Çorum'da 19 yaşındaki bir genç elinde oynadığı pompalı tüfek ateş alınca kendini vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:48 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:48
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Olay, Akkent Toki 3. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur B.(19), isimli genç evinde arkadaşı İ.G.K. ile birlikte vakit geçirdiği esnada evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı.

Tüfeğin bir anda ateş alması sonucu bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı. Arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ekibi ile ambulans sevk edildi. 112 görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uğur B. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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