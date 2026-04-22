  • 19 yaşındaki genç her yerde aranıyordu! Başka kayıp bulundu
Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde 19 gün önce atladığı Berdan Irmağı'nda kaybolan genci arama çalışmaları sürerken bir ceset bulundu. Bulunan cesedin aranan gence ait olmadığı değerlendirilirken henüz kimliği belirlenemedi.

22 Nisan 2026 Çarşamba 17:20
Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayıp genç için bölgede çalışma yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderdi. Bölgeye ulaşan ekipler şahsın ölü olduğunu belirlerken, yapılan inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi.

Öte yandan, cesedin 4 Nisan'da Çağlayan Mahallesi sınırlarında Tarsus Şelalesi'nin olduğu bölgeden ırmağa atlayan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'a ait olmadığının değerlendirildiği öğrenildi. Bulunan cesedin kıyafetli olduğu Kaplan'ın atladığı yerle arasında ise yaklaşık 1 kilometre mesafe olduğu belirtildi.

  • kayıp genç
  • ceset bulundu
  • arama çalışmaları

