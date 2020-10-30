İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3603
  • EURO
    9,7651
  • ALTIN
    504.443
  • BIST100
    1101.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 19 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını öldürdü
Güncel

19 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını öldürdü

Kocaeli'de kavga ettiği üvey oğlu tarafından bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, bıçakla yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. E.E.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Üvey babasını öldüren H.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA30 Ekim 2020 Cuma 15:15 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:15
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Çarşı mahallesinde 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., üvey babası E.E.’yi ve kavgayı ayırmak isteyen E.E.’nin arkadaşı Ü.Ş.’yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede üvey oğlu tarafından bıçaklanan E.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan Ü.Ş. ise, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

E.E.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Üvey babasını öldüren H.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.